【灣區新聞】舊金山警方在田德隆區拘捕女毒販 沒收約3.5磅毒品

舊金山警方在田德隆區的緝毒行動又有斬獲,逮捕到一名毒販,並沒收約3.5磅毒品,還有一支裝有子彈的槍,嫌犯週五出庭但否認所有控罪。

舊金山警局緝毒部門的警員,對一名涉嫌在田德隆區販毒的21歲女子Juleisy Moncada展開長達一個多月調查後,取得搜索令,搜查她的兩個住處及車輛,8月22日下午將她逮捕。

當時她和她的兩歲孩子都在車內,警方在她身上找到並沒收毒品,然後將她的車拖走調查,孩子則交給她的親人照顧。

緝毒人員搜索她位於奧克蘭的兩個住處時,發現一支裝有子彈的槍和可疑毒品,包括芬太尼、安非他命、古柯鹼基鹽、海洛因、類鴉片止痛藥和鎮靜劑,Moncada目前被關押在舊金山縣監獄。

舊金山地檢官謝安宜Brooke Jenkins宣布,將她以涉嫌多項販毒相關罪名起訴,被告週五首次出庭,否認所有控罪。

