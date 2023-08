【灣區新聞】舊金山市府啟動快閃店新計劃 希望令市中心恢復生機（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

自從疫情後,舊金山(三藩市)市中心許多的商舖處於空置狀態,市府啟動了一項快閃店的新計劃,希望令市中心恢復生機,市府週四公佈第一批的試驗者。

舊金山市府現時推出了第一波快閃店計劃,幫助在市中心空置的店舖開設快閃店,目的是幫助市內陷入困境的商業區的人流和經濟活動。

從今年9月下旬開始,金融區周邊9個空置店舖,將開設17個快閃店,每間快閃店為期三個月。

市府表示,如果第一期計劃進展順利的話,租戶有機會再延長三個月,名單當中包括麵包店、餐館以及藝術空間等。

布里德希望計劃為市中心注入新活力,以及讓經濟從疫情中復甦。

參與計劃的快閃店可獲得免租金和高達8,000元的補助金。

另一方面,市府會幫助辦理許可證提供技術援助,並支付高達5,000元的公用事業費用和物業費用等。

市府週四表示,已從850名申請者中選出了第一批快閃店,而接下來的兩組將於明年公佈。

該計劃由非營利組織SF New Deal運營,並獲得經濟及勞動力發展辦公室71萬元的資助,計劃仍開放申請,如需申請或了解更多店舖資訊,可瀏覽Vibrantsf.org。

