【灣區新聞】舊金山日落區一護老院為百歲長者舉行派對（視頻）

舊金山(三藩市)日落區一間護老院為一班長者舉行派對,特別的是他們都是超過100歲。

出席週四派對的都是年滿100歲的老人家,更有一位婆婆迎來105歲生日。

蔡婆婆的女兒Connie說,媽媽入住護老院幾個月,覺得這裡還不錯。

Connie說:「她覺得這裡幾好,她入住後沒有這麼多痛楚,她一直都是在家中由我照顧,很多痛症,有什麼活動?有運動、走路,因為她腰骨很痛,她不可以坐下,今天已經很好了,坐了這麼久。」

護老院院長說,他們目前有123名長者居住,他們會評估每位院友的興趣,再度身訂造適合他們的活動。

護老院院長Ed Basa說:「我們有賓果、每日運動、有時長者們還喜歡打麻雀,另外還有針織、還有受歡迎的煮食活動,我們有超過六成院友都是華裔,所以我們會設計為他們而設的活動。」

他說護老院現時有5名超過100歲的長者,12月會再有兩名院友過100歲生日。

