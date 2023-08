【灣區新聞】舊金山副縣警長2016年至今領220萬加班費

【KTSF】

根據舊金山紀事報,縣警長從2016年到現在所領的加班費高達220萬,相當於每星期加班超過一百小時。

舊金山副縣警長Barry Bloom主要負責監督舊金山市府的公共安全,根據《舊金山紀事報》,自2016年以來,他平均每週工作95小時,過去兩個財政年度,每週工作時間超過100小時,等於他每天只有10小時用於睡覺、吃飯以及其他與副警長工作無關的事情。

Bloom有29年的資歷,在舊金山縣警辦公室還有像他一樣加班隊伍。

一名官員說,這是長期以來人手短缺造成的,雖然該部門的每位員工每週至少需要加班兩次,但有些人自願加班更多,導致在某些情況下,加班後的收入高達基本工資的四倍。

例如在2022財政年度,Bloom年薪為123,790元,但加上加班費,他的收入為530,935元。

自2016年以來,Bloom一直是舊金山每年加班最多的3名公僕之一,在此期間收取的加班費超過220萬美元,遠遠超過任何其他城市僱員。

第二和第三大加班收入,也是另外兩名縣警長辦公室員工,副警長Kristian DeJesus,和資深副警長Michael Borovina Jr.,自2016年以來,他們的加班費分別約為190萬和180萬。

關於舊金山紀事報的調查,Bloom透過發言人表示,拒絕接受採訪,但發言人證實,Bloom的驚人加班費,也表示大家都知道他的工作習慣。

