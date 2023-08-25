【灣區新聞】舊金山汽車爆竊案猖獗 哪一區最容易成匪徒目標

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）汽車爆竊案猖獗，哪一區最容易成為匪徒的目標。

根據舊金山紀事報報導分析2018年以來的汽車爆竊案數據，顯示旅遊區的一些路段是汽車爆竊案最嚴重的區域，例如在漁人碼頭附近的North Point St夾Larkin St，過去一年發生了374宗汽車爆竊案，為全市最多，高於2018年的143宗。

排名前10名的其他區域，有一半都在漁人碼頭附近，其中Columbus街夾Leavenworth街，從2018年至今，汽車爆竊案激增，數字從2018年的38宗增到今年的153宗。

舊金山警察局發言人表示，犯罪者經常來自舊金山外，對停泊在景點的遊客下手。

舊金山警察局長Bill Scott週三宣佈，新的戰略以打擊汽車爆竊，包括放蛇和加派穿制服的警員巡邏，舊金山市參議會主席佩斯金所屬的第三區，至少有四個黑點上榜。

他表示，舊金山的東北地區，已經成為汽車爆竊案黑點，令人不可接受。

他表示，雖然舊金山警方內部人員短缺，但他已經厭倦了，市府人員沒有足夠的警察，而無法執法的說法。

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