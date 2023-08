【灣區新聞】舊金山汽車爆竊案猖獗 哪一區最容易成匪徒目標

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)汽車爆竊案猖獗,哪一區最容易成為匪徒的目標。

根據舊金山紀事報報導分析2018年以來的汽車爆竊案數據,顯示旅遊區的一些路段是汽車爆竊案最嚴重的區域,例如在漁人碼頭附近的North Point St夾Larkin St,過去一年發生了374宗汽車爆竊案,為全市最多,高於2018年的143宗。

排名前10名的其他區域,有一半都在漁人碼頭附近,其中Columbus街夾Leavenworth街,從2018年至今,汽車爆竊案激增,數字從2018年的38宗增到今年的153宗。

舊金山警察局發言人表示,犯罪者經常來自舊金山外,對停泊在景點的遊客下手。

舊金山警察局長Bill Scott週三宣佈,新的戰略以打擊汽車爆竊,包括放蛇和加派穿制服的警員巡邏,舊金山市參議會主席佩斯金所屬的第三區,至少有四個黑點上榜。

他表示,舊金山的東北地區,已經成為汽車爆竊案黑點,令人不可接受。

他表示,雖然舊金山警方內部人員短缺,但他已經厭倦了,市府人員沒有足夠的警察,而無法執法的說法。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。