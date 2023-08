【灣區新聞】聖荷西市府將對沒管理好地標建築業主提高罰款額

【KTSF 古琳嘉報導】

聖荷西市將祭出新措施,追究疏忽業主放任物業空置的責任,聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)週四宣布,將提案採取進一步行動,對疏忽大意沒有管理好地標建築的業主提高罰款,最高罰款金額可達50萬美元。

聖荷西市長馬漢週四特地到聖荷西市中心的一個歷史建築,第一基督教會教堂前舉辦記者會,宣布將提案進一步追究疏忽業主的責任。

馬漢說:「我們的法規還不夠嚴格到確保居民的安全,並且保護我們的歷史地標,所以今天我們提案要改變規定

昔日美麗的教堂,如今成為廢墟,還包上支架和防水布,馬漢表示,這個建築跟周邊社區格格不入,影響到市容、觀光以及居民生活品質。

教堂業主是總部在中國的Z&L Properties,已經將這個物業空置數十年,多年來放任教堂不管,今年6月,馬漢公佈一項法規執行計劃,以消除市容亂象弊端並確保問責制,Z&L已經被市府罰款85,000元,至今仍無所作為。

馬漢提案建議將疏忽業主的最高罰款金額從現行的十萬元,大幅提高到五十萬元,希望透過重罰,迫使Z&L 以及其他放任物業不管的疏忽業主能管理好自己的空置產業,市府還考慮祭出接管物業的規定,不過可能要面對複雜的法律問題。

