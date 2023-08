【KTSF 朱慧琪報導】

南加州聖地牙哥部分地區飲用水中檢測到大腸桿菌,當局呼籲居民將水煮滾才飲用。

當局最初只向Silver Strand海灘和Imperial海灘一帶發出警告,要求居民煮滾飲用水,直到週四晚,警告擴大到包括聖地牙哥和Chula Vista的部分地區。

負責當地供水的加州美國水務公司表示,在飲用水中發現大腸桿菌,當局敦促居民要將所有自來水煮沸三分鐘然後才好飲用。

大腸桿菌是很普遍的腸道細菌,大多數的大腸桿菌菌株都是無害,但某些菌株可產生志賀毒素,簡稱STEC的大腸桿菌,可以致命,症狀包括胃痙攣、腹瀉和嘔吐。

CDC疾控中心估計,全國每年有26萬5千宗STEC感染個案。

