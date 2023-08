【國際新聞】東電指海水化驗結果符標準 日方促外國撤銷水產管制

【有線新聞】

日本福島核污水排放入海,東京電力首次公布核電廠對開海域水質化驗結果,指全部樣本合乎標準,氚濃度低於可檢測的下限,即每公升濃度不足10貝可。

福島核電廠核污水排入大海,東京電力公開排水過程。經海水稀釋的核污水,隨即由儲水缸流向沿岸水坑,之後再經海底排放隧道流入離岸約1公里海域,預計會不停排放至9月中旬,首批排水總量約為7,800噸。

東電人員除了在水管取樣化驗外,亦在周四下午、污水排出2小時後,於核電廠周邊3公里海域10個監測點採集樣本,化驗顯示所有樣本均未達到氚濃度檢測下限、即不足10貝可,估計水質變化不大。

日本外相林芳正周五與國際原子能機構總幹事格羅西視像通話,格羅西預計經稀釋的核污水氚濃度會維持非常低。

日本環境省周五早上亦派船到排水口半徑50公里收集海水,計劃每周公布化驗結果。水產廳則檢測了於福島外海撈獲的海魚進行放射物化驗。經濟產業相西村康稔重申日本排水資訊公開透明,要求外國取消沒有科學根據的日本水產進口管制。

