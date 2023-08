【KTSF】

南灣出現外來的東方果蠅,當局將在周末進行撲滅行動。

聖塔克拉拉市發現東方果蠅,加州食品及農業部星期六將在Cupertino、聖荷西及Sunnyvale部分地區開始進行根除行動,未來幾天範圍可能會擴大,民眾無須擔憂。

農業官員提醒民眾,不要將可能含有外來害蟲的水果或蔬菜帶入加州,這種害蟲會威脅加州的農業。

東方果蠅對加州價值數十億美元的農業產業構成重大威脅,它原產於亞洲,現已傳播到包括夏威夷在內的多個太平洋島嶼。

據了解,它會危害230多種水果和蔬菜,包括鱷梨、蘋果、核果和柑橘類水果,西紅柿和辣椒等珍貴的加州農作物,2020年受果蠅威脅的加州農作物價值為193億美元。

果蠅進入加州的最常見方式是人們從旅行中非法帶回水果和蔬菜,當局敦促居民外遊返回加州時不要帶蔬果回來。

