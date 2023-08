【加州新聞】南加橙縣酒吧發生槍擊案3死6傷 行兇者是退休警員

【KTSF 張擎鳳報導】

南加州警方的一名退休沙展在南加州橙縣東部的一間酒吧向民眾開槍,導致至少3人死亡,6人受傷。

案發在週三晚7點左右,位於橙縣東部Trabuco Canyon鎮的Cook’s Corner酒吧。

當時這間酒吧正在舉行例行的意大利麵之夜,有近40人參加。

大型槍擊案發生,警方接報幾分鐘後到場和槍手對峙,隨後警方將槍手擊斃,這宗槍擊案導致3人死亡,6人受傷要送院留醫,當中2人傷勢危殆,4人情況穩定,其中一人週三晚已經出院。

橙縣地檢處確認,槍手是59歲的John Snowling,他是一名退休沙展,之前在加州Ventura市警局工作。

橙縣警方表示,據初步調查,Snowling持有兩把手槍和一把霰彈槍,他的做案動機是為了針對已經和他分居的妻子Marie Snowling,她是Cook’s Corner酒吧的常客。

Snowling進入酒吧後,第一時間向她和她的朋友開槍,Marie Snowling是案中6名傷者之一。

