【灣區新聞】華裔建築師蘇勵妍宣誓就任舊金山交通局董事（視頻）

獲舊金山(三藩市)市長委任為交通局(SFMTA)董事的華裔建築師蘇勵妍(Lydia So)舉行就職宣誓,她表示,會著重代表亞太裔社區,並感激市長在舊金山從疫情中復甦之際,給予她機會改善市內的公共交通系統。

蘇勵妍說:「在我事業的早期,喬布斯(Steve Jobs)邀請了我設計和建造第一批蘋果商店,現在我站在你們前面,並有機會去為我們的舊金山設計和建造一個未來。」

蘇勵妍表示,有幸成為交通局董事會一員,她將會著重於改善公共安全、行人、單車和道路安全,還有帶動經濟復甦、提升交通工具效率和代表亞太裔社區。

她說,華埠白蘭站對自己是一個里程碑,相信公共交通能將不同社區拉近距離,所以在這裡宣誓非常有象徵意義。

蘇勵妍說:「(白蘭站)不只是一個交通樞紐,將華埠、市中心、聯合廣場和灣景區接駁起來,它亦將我們的很多社區和文化連繫在一起。」

市長布里德表示,蘇勵妍在公共事務方面有很多經驗,服務舊金山和自己的社區已有一段時間,相信她可以能夠著手改善交通問題。

布里德說:「舊金山需要更努力改善公共交通系統,和提升長者和所有乘客的安全,這將會是蘇勵妍和其他董事的工作一大重點,讓舊金山適合所有社區。」

1995年由香港移民美國的蘇勵妍能說流利的中文,在自己的建築公司擔任顧問,亦曾經擔任過歷史保護委員,在上月獲委任成為舊金山交通局董事。

