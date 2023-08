【台灣新聞】侯友宜下月訪美將到舊金山 學者分析觀察重點（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

國民黨的侯友宜下個月訪美之行,最後一站將到訪舊金山,灣區支持侯友宜的僑學界人士屆時將舉辦大型僑宴為他造勢,而熟悉美台事務的學者分析侯友宜這次訪美之行的觀察重點。

台灣總統大選的參選人選前到美國「面試」已成慣例,藍綠白三位參選人,民眾黨的柯文哲已在今年4月訪美,民進黨的賴清德則上週剛過境紐約和舊金山,現在就只剩下侯友宜尚未訪美,因此他9月到訪美國的四站當中,最受矚目的就是第三站到首都華盛頓的部份,侯友宜的一言一行會格外受檢視。

史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立(Kharis Templeman)說:「侯友宜若訪美,那將是個更大的任務:美國對侯友宜感到安心的程度,及他在國際環境中表現的能力,每一字每一句都很重要,你要非常注意自己所說的話。」

研究美台事務和印太問題的史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立指出,目前已宣布參選的這三人當中,美方對擔任過台灣行政院長,目前又是副總統的賴清德較為熟知,對侯友宜則比較陌生,他也點出侯友宜此行訪美的觀察重點。

祁凱立說:「他在美國沒有名氣,也沒有太多國際知名度,他尚未和美國的政府、學術界和民間建立關係,所以在他到訪期間會有很多相互競爭的不同優先事項,同時灣區有很大的台裔美國人社區,這次訪問的目標之一,也是要跟這個社區連結並爭取支持,所以我預期侯友宜此行會有很多的議題。」

對於侯友宜的到訪,灣區的支持者早已引頸期待,除了本月稍早前成立北加州侯友宜後援會,國民黨駐美總支部也將在這個週末號召三十多位僑學界人士開會,討論歡迎侯友宜到訪的相關活動,包括拜會部份傳統僑社,並在中半島的一家酒店舉辦大型僑宴,僑宴地點及桌數將在會中定奪。

此外,根據本台掌握的消息,侯友宜屆時也可望到訪史丹福大學胡佛研究所,屆時接待他的將會是祁凱立,這部份行程,侯陣營方面尚未做最後確認。

祁凱立說:「我們當然都很歡迎台灣所有派別的訪客,不只是國民黨或民進黨,只要時間可行的話。」

由於史丹福大學是私立大學本身就有較多限制,加上校內禁止候選人從事競選造勢活動,因此即便侯友宜確定到訪該校,也不會是公開大型活動,而是採取封閉式的小型學術性質活動。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。