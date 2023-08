【KTSF】

南加州日前發生一個店主因為店外裝設代表同志榮耀的彩虹旗被人開槍殺害的事件,州長紐森宣布展開一項名為「加州對抗仇恨」的運動,也提醒學校必須在兩年內使用州府提供的教學大網,來教授族裔研究課程。

族裔研究包括教授非洲裔、原著民、亞太裔和拉美裔等少數族裔的社區在歷史和文化上的掙扎與貢獻,州府給學校的信件中指出,加州學生多元,能夠讓學生們認識到不同社區的貢獻,可以讓學生們在加州文化中見到自己。

州法規定校區必須從2025年開始,為高中生提供最少一個學期的族裔研究課,州府也警告校區,不要使用違反州府指引的書,例如宣揚歧視一些如種族、宗教、性別等。

州長紐森反對仇恨的運動,將通過多種媒體和語言宣傳,州府也撥出9千1百萬給173個遏止仇恨和幫助仇恨罪案受害人的機構。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。