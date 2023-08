【灣區新聞】聖塔克拉拉縣婦女地位委員會舉辦50週年紀念日（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

本週六是一年一度的「婦女平權日」,而聖塔克拉拉縣的婦女地位委員會(CSW)週四也舉辦50週年紀念日,聖縣議會議長Susan Ellenburg就提到,雖然歷經了五十年,但包括薪資平等、防止家暴、職場性騷擾等議題仍然存在,對於女性地位與平權的追求需要大家的努力。

就在「Women’s Rights are Human Rights」的歌聲中,從1973年成立的聖縣婦女地位委員會,週四慶祝50周年的成立,從小在舊金山長大的加州審計長Malia Cohen,就因為小時候老師的鼓勵,讓她相信自己可以地走上了政治一途,也就因為自己的經歷,讓她相信女性在政治領域的發展有著無限可能。

加州審計長Malia Cohen說:「我很高興知道台灣總統原來是位女性,而我期待我們將開始看到更多女性開始競選公職並勝出,從高階到低階的各種職位,我認為看到加州州長是位女性,將只是時間問題,我預期未來的五十年,我們會看到加州女州長看到美國的女總統。」

得知台灣有著第一位女總統,Cohen也相信未來美國也絕對有機會由女性來領導這個國家,而作為聖縣議會議長的Susan Ellenberg,一路看著CSW的成長,因此也更能體會這條平權之路需要多麼努力去打拼。

Ellenburg說:「好消息是這個委員會非常積極,而令人沮喪的則是,我們在許多相同的議題上努力了五十年之久,當這個委員會在1973年成立時,為數不多的領袖們已在談論薪資平等、育嬰照護、職場環境、家暴問題、性騷擾、職場升遷,而我們還在說著同樣的議題,所以對我來說很清楚的是,一切都非理所當然,我們仍然需要委員會未來,特別聚焦女性利益議題。」

而在這難得的五十周年得到年度最具影響力女性殊榮的,正是出生自聖荷西的前女足國腳Danielle Slaton,在從球場退役之後,Slaton開始投身社區服務,今年更是和三位前隊友一起創立灣區首支職業女子足球隊The Bay FC,她也希望從體育運動當中,讓女性也能學到領導統御的能力,應用在包括科技界等各式領域,讓Women Power發光發熱。

The Bay女足隊共同創辦人Danielle Slaton說:「當我們想到足球,對灣區這個社區的重大影響,那是關於領導能力,給女性這樣的機會去成長,不管是在場上或場下,所以對我們來說,不只是創造一個運動的環境,不只是關注運動層面而已,而是超越足球運動的領導能力培養,我們希望成為幫助女性的管道,創造下一個Sheryl Sandberg,下一個灣區科技公司的女性CEO,這是大的夢想,這是我們大的遠見。」

從政治,科技到運動,女性在灣區的成就與貢獻處處可見,而Cohen也特別提到平權之路上,除了女性自身的奮鬥,好盟友也就是男性的支持、理解和關心也同樣重要,讓女性地位提升之外,能走向更具包容的平權。之路。

