【KTSF】

Contra Costa縣有兩個兒童在不同的游泳池溺水,一度失去知覺。

星期三警方接報到Concord市Chrisland Ct 3000號街區的一個住宅,發現一名20個月大的幼童在泳池中失去知覺,幼童急救後送醫。

另外,Contra Costa縣消防局也在週三接報Pleasant Hill Norse Drive 2000號街區,一個兒童在一個社區泳池裡失去知覺。

當局表示,抵達現場時,該名兒童已被救出並且恢復意識,孩童事後也被送醫觀察。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。