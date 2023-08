【KTSF 尹晉豪報導】

從本週末開始,在8月至9月將有三個週末,來往東灣Union City和Fremont之間的灣區捷運(BART)列車服務將暫停,當局會派免費巴士接載乘客。

捷運表示,由於要在冬季風暴來臨前清除Alameda縣南部的危險樹木,相關路段的列車服務由本週末起,將會每隔一個週末暫停。

捷運亦會利用暫停服務期間進行路軌升級工程,期間當局會安排免費接駁巴士,接載捷運乘客來往Union City和Fremont之間。

灣區捷運提醒乘客,在這些服務受影響的日子,可能會出現長達30分鐘的延誤,詳請可瀏覽:BART.gov。

