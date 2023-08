【灣區新聞】舊金山警局出新戰略打擊汽車爆竊

【KTSF 朱慧琪報導】

針對舊金山(三藩市)的汽車爆竊案猖獗,舊金山警察局長Bill Scott指已經受夠了,他宣佈一項新的戰略,以打擊汽車爆竊,並會嚴懲追究匪徒。

舊金山警方週四在汽車爆竊案黑點之一的藝術宮召開記者會宣佈新戰略,以快速解決目前舊金山汽車爆竊案猖獗的問題。

Scott說:「市民的生活被擾亂,來自全球的遊客來到舊金山,他們所駕駛的汽車成為歹徒的目標,他們的護照被偷走,他們帶來的個人財物全被偷去,整個城市、地區都遍佈棄置的行李箱,我們知道這個問題,對所有受害者來說是極其嚴重,所以夠了真的受夠了。」

新的戰略包括放蛇,警方將派遣一些車做「誘餌」,來識別和逮捕匪徒。

在汽車爆竊案黑點,增派穿制服的警察巡邏,包括旅遊點,例如藝術宮、Alamo Square及漁人碼頭等等,並會運用警察部門最近獲批的本財政年度預算中的加班資金,來為這些新安排隊伍配備人員。

警察部門目前還缺少大約600名警員,不過新一班的學警9月將畢業,另一班就會在明年2月畢業。

汽車爆竊案一直是舊金山一個普遍問題,目前連很多旅客都知道,到舊金山旅遊,千萬不要將任何財物放在車內。

