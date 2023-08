【KTSF】

灣區週三和週四天氣炎熱,氣溫較平常高,週三最熱,週四氣溫會稍微下降。

受一股高氣壓影響,灣區這兩日比平常炎熱,內陸城市Concord最高氣溫接近華氏100度,南灣聖荷西和北灣Santa Rosa 90度左右,舊金山(三藩市)70多度,週四氣溫將下降幾度,但東灣內陸地區最高氣溫仍達到90多度,預測週五開始氣溫會恢復正常。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。