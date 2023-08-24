【國際新聞】熱帶風暴Franklin在多明尼加共和國造成嚴重水浸和山泥傾瀉

August 24, 2023 新聞, 國際新聞

【KTSF 張擎鳳報導】

熱帶風暴Franklin在加勒比海第二大島登陸，在多明尼加共和國造成嚴重水浸和山泥傾瀉，已造成至少一死兩傷。

預測風暴Franklin可能會為多明尼加共和國帶來高達12英吋的降雨量，該國西部和中部地區的降雨量，可能會高達16英吋，與此同時，鄰國海地預計降雨量會高達4英吋，東部地區降雨量接近8英吋。

在多明尼加共和國，學校停課，政府機構暫停辦公，幾個機場關閉，31個省份中，至少有24個省處於紅色警戒狀態。

多明尼加共和國應急中心主任Juan Manuel Méndez說：「不要粗心大意，多明尼加共和國的人民，現在必須無一例外地留在自己的家中、親友的家中或避難所。」

在加勒比地區，官員最擔心的是風暴Franklin對海地的影響，海地容易發生災難性水浸，近20萬人因幫派暴力而流離失所，流落街頭或住入臨時避難所。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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