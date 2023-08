【國際新聞】熱帶風暴Franklin在多明尼加共和國造成嚴重水浸和山泥傾瀉

【KTSF 張擎鳳報導】

熱帶風暴Franklin在加勒比海第二大島登陸,在多明尼加共和國造成嚴重水浸和山泥傾瀉,已造成至少一死兩傷。

預測風暴Franklin可能會為多明尼加共和國帶來高達12英吋的降雨量,該國西部和中部地區的降雨量,可能會高達16英吋,與此同時,鄰國海地預計降雨量會高達4英吋,東部地區降雨量接近8英吋。

在多明尼加共和國,學校停課,政府機構暫停辦公,幾個機場關閉,31個省份中,至少有24個省處於紅色警戒狀態。

多明尼加共和國應急中心主任Juan Manuel Méndez說:「不要粗心大意,多明尼加共和國的人民,現在必須無一例外地留在自己的家中、親友的家中或避難所。」

在加勒比地區,官員最擔心的是風暴Franklin對海地的影響,海地容易發生災難性水浸,近20萬人因幫派暴力而流離失所,流落街頭或住入臨時避難所。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。