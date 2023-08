【KTSF】

盜竊汽車催化轉化器的事件變得越來越暴力,Sunnyvale警方表示,一名男子在他家門外遇上竊賊,最終還被槍擊。

現場是Sunnyvale市Klamath Drive 1500號路段。

警方表示,男事主週三凌晨約3時30分走到家門外的車道,發現四名匪徒,正在偷他車子的催化轉化器,於是與匪徒對峙。

其中一名匪徒拿出槍並開了幾槍,子彈擊中了汽車、房屋,以及這名屋主的腿部,四名匪徒隨後開車逃離現場。

事主報警後,警察和醫護人員趕到現場,將他送往醫院。

另外,Sunnyvale警方也表示,不建議大眾與匪徒對峙,因為不知道他們是否持槍,也不知道他們為了不被抓到可能會做出什麼事情,建議受害者只需成為一個好的證人,在必要時撥打911報警。

