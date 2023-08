【全國新聞】高院裁定南卡羅萊納州可繼續禁止懷孕6星期婦女墮胎（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

南卡羅萊納州最高法院週三裁定,該州禁止懷孕6星期婦女墮胎的禁令可繼續執行。

南卡州共和黨佔多數的州議會,是在5月底通過這項所謂的胎兒「心跳法」,禁止懷孕6星期後墮胎,除非涉及母體健康,或強姦亂倫成孕等特殊情況則作別論。

今次南卡州最高法院清一色的全男班,以4比1票的裁決,是逆轉1月時全女班大法官的裁定。

當時的裁定認為,類似的墮胎禁令,是違反南卡州憲法的私隱權利,而週三的多數派裁決認定胎兒的生存權利,凌駕婦女的私隱與身體自決權。

唯一持異議的大法官指出,2023年有關法律,對「胎兒心跳」及「成孕」等時間界定模糊,令醫護人員隨時因為同執法當局意見不同而有牢獄之災。

家計會宣布旗下診所暫停人工流產手術,以便從詳研究週三的裁決,共和黨人預計針對「胎兒心跳」定義的官司陸續有來.

自從聯邦最高法院去年推翻1973年Roe vs Wade案確立婦女享有憲法保障的墮胎權之後,所有由共和黨控制的州都立法限制墮胎,而無一例外都面對法律挑戰,而分析普遍認為,除非選民投票改變州議會的權利佈局,共和黨州份會繼續壓制婦女的墮胎權。

