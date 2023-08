【KTSF】

本台日前報導過舊金山(三藩市)列治文區,有無家可歸者在Geary大道馬路中心的安全島紮營,市府派人清拆了這個營地。

代表列治文區的市參事陳詩敏的助手對本台表示,在警方和市府不同部門合作下,週二清拆了Geary夾10街的無家可歸者營地,但不清楚露宿者被移送到哪裡。

陳詩敏表示,會繼續向市長和市府爭取資源,包括派退休警員巡邏Clement街,增加列治文警察分局的警力,部署街頭危機小組幫助有精神問題的人,增加可負擔房屋,以及改善區內行人及騎單車人士的安全。

