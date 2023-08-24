【灣區新聞】舊金山市府就驅趕禁令提上訴 控方同意市府可驅趕拒入住收容所的露宿者（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

聯邦法院去年底裁定，舊金山（三藩市）市府不能在露宿者找到住宿前清理他們的營地或趕走他們，市府就禁制令提出上訴，第九巡迴上訴法院週三舉行聆訊，原告一方同意市府可以驅趕拒絕入住收容所的「非自願露宿者」。

無家可歸維權組織Coalition on Homelessness，去年向舊金山市府提出訴訟，指控市府掃蕩無家者營地時，違法及破壞他們的財產，聯邦法院最終向市府發出禁制令。

市府律師邱信福表示，該禁制令將舊金山放在一個惡劣的處境，禁令帶來的負面影響，已經可以在街上看得到，現時有更多無家者拒絕市府外展隊的幫助，與其搬到收容所，他們傾向留在街上，並向外展隊表示禁制令容許他們繼續這樣做。

市參事殷嘉立辦公室亦表示，曾在感恩節向露宿者派火雞，對方回應指「你當我是什麼」。

在第九巡迴上訴法院的聆訊中，副市府律師Wayne Snodgrass形容，舊金山市內無家可歸問題逼切，市府最近一個財政年度，投放超過六億七千萬的資金應對，而資金亦來自納稅人。

副市府律師Wayne Snodgrass說：「我們只需從法院的窗口望出去，就可見情況不妙，那是舊金山許多行人道的現狀，帳篷和營地激增，這是一個危機。」

他表示，市府不能單憑一己之力，清理無家者營地並移送他們到收容所，必須有法例禁止在公眾地方紮營。

Snodgrass說：「這些法例是有必要，以鼓勵人按邀請搬去收容所，而不是繼續紮營。」

聯邦法院的禁制令定義，舊金山市府並不能趕走「非自願的露宿者」，但所謂的「非自願的露宿者」，並不包括拒絕入住收容所的人士。

原告Coalition on Homelessness的律師同意這個說法，並作出讓步。

原告代表律師Joseph Lee說：「如果市府表示向無家者提供住宿，而收容所是確切有床位的話，他們就不再是非自願露宿。」

原告一方同意市府可以清拆營地，前提是露宿者拒絕接受援助，三名法官之後宣佈休庭，並未有清楚表明是否會取消禁制令。

市內有超過七千名無家可歸者，但只有三千多個床位，市府律師辦公室回覆本台查詢指，雖然床位不足，但他們每次清拆營地時，都會確保對方有落腳點，才會採取驅趕行動。

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