【灣區新聞】舊金山市府就驅趕禁令提上訴 控方同意市府可驅趕拒入住收容所的露宿者（視頻）

聯邦法院去年底裁定,舊金山(三藩市)市府不能在露宿者找到住宿前清理他們的營地或趕走他們,市府就禁制令提出上訴,第九巡迴上訴法院週三舉行聆訊,原告一方同意市府可以驅趕拒絕入住收容所的「非自願露宿者」。

無家可歸維權組織Coalition on Homelessness,去年向舊金山市府提出訴訟,指控市府掃蕩無家者營地時,違法及破壞他們的財產,聯邦法院最終向市府發出禁制令。

市府律師邱信福表示,該禁制令將舊金山放在一個惡劣的處境,禁令帶來的負面影響,已經可以在街上看得到,現時有更多無家者拒絕市府外展隊的幫助,與其搬到收容所,他們傾向留在街上,並向外展隊表示禁制令容許他們繼續這樣做。

市參事殷嘉立辦公室亦表示,曾在感恩節向露宿者派火雞,對方回應指「你當我是什麼」。

在第九巡迴上訴法院的聆訊中,副市府律師Wayne Snodgrass形容,舊金山市內無家可歸問題逼切,市府最近一個財政年度,投放超過六億七千萬的資金應對,而資金亦來自納稅人。

副市府律師Wayne Snodgrass說:「我們只需從法院的窗口望出去,就可見情況不妙,那是舊金山許多行人道的現狀,帳篷和營地激增,這是一個危機。」

他表示,市府不能單憑一己之力,清理無家者營地並移送他們到收容所,必須有法例禁止在公眾地方紮營。

Snodgrass說:「這些法例是有必要,以鼓勵人按邀請搬去收容所,而不是繼續紮營。」

聯邦法院的禁制令定義,舊金山市府並不能趕走「非自願的露宿者」,但所謂的「非自願的露宿者」,並不包括拒絕入住收容所的人士。

原告Coalition on Homelessness的律師同意這個說法,並作出讓步。

原告代表律師Joseph Lee說:「如果市府表示向無家者提供住宿,而收容所是確切有床位的話,他們就不再是非自願露宿。」

原告一方同意市府可以清拆營地,前提是露宿者拒絕接受援助,三名法官之後宣佈休庭,並未有清楚表明是否會取消禁制令。

市內有超過七千名無家可歸者,但只有三千多個床位,市府律師辦公室回覆本台查詢指,雖然床位不足,但他們每次清拆營地時,都會確保對方有落腳點,才會採取驅趕行動。

