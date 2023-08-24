【灣區新聞】新希望華人癌症關懷基金會成立十周年將舉辦年會（視頻）

August 24, 2023 新聞, 灣區新聞, 華人社區

【KTSF 萬若全報導】

新希望華人癌症關懷基金會今年成立十周年，10月將舉辦年會，特別邀請灣區兩位「名嘴」，同時也是癌症倖存者來對話。

作家沈悅說：「為甚麼要找到我呢？可能他們感覺到，我跟信老師之間有很多共同點，（作家信懷南：一個最大的共同點是甚麼，我們兩個都不務正業），不務正業還弄出來很多得意的事，我們都是經過癌症洗禮的兩個老人。」

新希望華人癌症關懷基金會十周年會，邀請作家沈悅和信懷南進行對話，兩人都是學有專精的科研人才，但在文化藝術領域中各展長才。

今年82歲的信懷南，兩年前慶祝80大壽，和結婚50周年，結果發現得了第四期的攝護腺癌，而且已經擴散，醫生說不趕快治療，只剩半年時間。

信懷南說：「當時我是不小心，因為很多事情我認為是老年人應有的現象，而且我這個人，你說有好處這很重要，但壞處就是懶，我忍耐痛苦的能力極為強烈，所以我根本不注意，我跟我的醫生用一個字用錯了，我後來跟他說，可以處理（疼痛指數），其實那時候已經很嚴重，到後來意外的我進了急診室，才發現有問題，切片一發現已經第四期了，癌症第四期。」

信懷南說，在治療期間，做過將近60次的高壓氧治療，至今都還有嚴重後遺症，與其談得癌的經過，更希望跟大家分享在癌症學到什麼比較重要。

罹患乳癌20多年的沈悅，多次復發，她說每個人都會經過責備自己怨天尤人，重要的是如何面對挑戰。

沈悅說：「我們也都經過治療，然後都有治療之後所產生不愉快的後遺症，我的手臂是廢掉了，就是因為放射治療，對我的身體我承受不了，所以我這個手臂就是廢掉了，可是如果不做放射治療，我現在人不在這了，所以我像’將軍抽車’，我是’捨臂求命’。」

兩人在記者會上妙語如珠，完全不像是癌症病人，當被問到如何笑看人生。

沈悅說：「正面看人生是唯一方法，其他東西都行不通，只能正視正面，然後向陽光的看，有甚麼可能性，還有一個東西很重要，叫做理性，如果你很理性對待事情，找到很好的醫生，為自己最好的療程，癌症不代表死亡，就算死亡也不代表失敗，每個人都要死，這是必然的事，但是有沒有自己盡到能力，自己沒有疏忽，沒有自己做一個愚蠢選擇去逃避，這樣是能夠救自己的一個方式，用笑用笑是最有效的藥，我相信不管對甚麼人，對老人對生病的人更是，你能笑的話，代表你能豁達面對人生，有些事情來的就得接受。」

信懷南說：「隨便你怎麼躲避，隨便怎麼想維穩，面對的還是一個死亡的問題，而且我們中國人不太喜歡談死亡問題，容我用一個字真正的信仰，這個信仰不是宗教信仰，信仰所有的信仰，知道你死後會到哪裡去，就像你對死亡沒有恐懼，沒有遺憾，如果你能打通任督二脈，這兩件事，我告訴你，你就沒事。」

新希望十周年會10月28日下午1點將在De Anza College Visual and Performing Arts Center舉行。

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