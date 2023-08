【灣區新聞】新希望華人癌症關懷基金會成立十周年將舉辦年會（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

新希望華人癌症關懷基金會今年成立十周年,10月將舉辦年會,特別邀請灣區兩位「名嘴」,同時也是癌症倖存者來對話。

作家沈悅說:「為甚麼要找到我呢?可能他們感覺到,我跟信老師之間有很多共同點,(作家信懷南:一個最大的共同點是甚麼,我們兩個都不務正業),不務正業還弄出來很多得意的事,我們都是經過癌症洗禮的兩個老人。」

新希望華人癌症關懷基金會十周年會,邀請作家沈悅和信懷南進行對話,兩人都是學有專精的科研人才,但在文化藝術領域中各展長才。

今年82歲的信懷南,兩年前慶祝80大壽,和結婚50周年,結果發現得了第四期的攝護腺癌,而且已經擴散,醫生說不趕快治療,只剩半年時間。

信懷南說:「當時我是不小心,因為很多事情我認為是老年人應有的現象,而且我這個人,你說有好處這很重要,但壞處就是懶,我忍耐痛苦的能力極為強烈,所以我根本不注意,我跟我的醫生用一個字用錯了,我後來跟他說,可以處理(疼痛指數),其實那時候已經很嚴重,到後來意外的我進了急診室,才發現有問題,切片一發現已經第四期了,癌症第四期。」

信懷南說,在治療期間,做過將近60次的高壓氧治療,至今都還有嚴重後遺症,與其談得癌的經過,更希望跟大家分享在癌症學到什麼比較重要。

罹患乳癌20多年的沈悅,多次復發,她說每個人都會經過責備自己怨天尤人,重要的是如何面對挑戰。

沈悅說:「我們也都經過治療,然後都有治療之後所產生不愉快的後遺症,我的手臂是廢掉了,就是因為放射治療,對我的身體我承受不了,所以我這個手臂就是廢掉了,可是如果不做放射治療,我現在人不在這了,所以我像’將軍抽車’,我是’捨臂求命’。」

兩人在記者會上妙語如珠,完全不像是癌症病人,當被問到如何笑看人生。

沈悅說:「正面看人生是唯一方法,其他東西都行不通,只能正視正面,然後向陽光的看,有甚麼可能性,還有一個東西很重要,叫做理性,如果你很理性對待事情,找到很好的醫生,為自己最好的療程,癌症不代表死亡,就算死亡也不代表失敗,每個人都要死,這是必然的事,但是有沒有自己盡到能力,自己沒有疏忽,沒有自己做一個愚蠢選擇去逃避,這樣是能夠救自己的一個方式,用笑用笑是最有效的藥,我相信不管對甚麼人,對老人對生病的人更是,你能笑的話,代表你能豁達面對人生,有些事情來的就得接受。」

信懷南說:「隨便你怎麼躲避,隨便怎麼想維穩,面對的還是一個死亡的問題,而且我們中國人不太喜歡談死亡問題,容我用一個字真正的信仰,這個信仰不是宗教信仰,信仰所有的信仰,知道你死後會到哪裡去,就像你對死亡沒有恐懼,沒有遺憾,如果你能打通任督二脈,這兩件事,我告訴你,你就沒事。」

新希望十周年會10月28日下午1點將在De Anza College Visual and Performing Arts Center舉行。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。