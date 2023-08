【全國新聞】CDC在污水檢測發現高度突變的COVID病毒變異株

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心(CDC)指,在污水中檢測出一種新的已高度突變的COVID病毒變異株BA.2.86。

根據CDC週三發表的風險評估報告指,在國家污水監測系統的例行監測中,檢測出一種新的已高度突變的COVID病毒變異株BA.2.86。

CDC指,這個變種病毒與早期版本的冠狀病毒存在多個基因差異,當局沒有透露相關的污水樣本在哪裡抽取,只表示這是常規的監測,科學家正在調查該樣本,並將繼續密切監測污水。

目前多個國家都發現感染這個變種病毒株的個案,包括丹麥、南非、以色列和英國,美國則至少發現兩宗病例,是來自密歇根州和維珍尼亞州,其中維珍尼亞州的患者剛從日本旅遊返國,而多數的樣本,都是從輕微症狀的患者上取得。

CDC表示,現在判斷BA.2.86病毒是否能逃過人體的免疫系統還為時過早,不過,根據對這種新變種病毒株的初步分析,檢測和抗病毒藥物預計仍然可以對它發揮到作用。

