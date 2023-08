【國際新聞】普里戈津墜機亡 華格納相關組織稱是被國防部擊落

【有線新聞】

俄羅斯傭兵組織華格納創辦人普里戈津乘坐的私人飛機墜毀,機上10人全部罹難,克里姆林宮暫時未有回應,美國總統拜登表示不清楚事件,但不感到意外。

有片段拍到飛機墜毀的過程,拍攝者表示聽到兩下爆炸聲。出事的私人飛機周三原定從莫斯科飛往聖彼得堡,起飛不足半小時,在莫斯科以北特維爾州墜毀,7名乘客及3名機組人員全部罹難。

聯邦航空運輸署公開乘客名單,包括華格納創辦人普里戈津,及二號人物烏特金等高層,並指已就事件展開刑事調查。

與華格納有關的組織在社交網站直指飛機是被國防部防空系統擊落,形容普里戈津的死是俄羅斯叛徒造成。有民眾在聖彼得堡的華格納辦公室外獻花和燃點燭光,並掛上華格納的旗幟,悼念普里戈津。

華格納數天前才發布普里戈津在非洲招兵買馬的短片。62歲的普里戈津,2014年創立僱傭兵團華格納,俄烏戰事爆發起一直協助俄羅斯進攻,兩個月前發動叛亂但失敗。

在白俄羅斯斡旋下,華格納與克里姆林宮達成和解協議,普里戈津同意前往白俄,俄羅斯亦撤銷針對他涉嫌武裝叛變的刑事調查。

美國總統拜登表示不清楚墜機事件,但不感到意外;又稱很多俄羅斯發生的事,總統普京都是幕後推手。

