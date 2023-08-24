【國際新聞】福島核電廠30年排海計劃啟動 東電強調放射物濃度遠低於安全標準

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日本福島核電廠正式排放核污水到大海，東京電力強調放射物濃度遠低於排放安全標準，預定週四內排放200噸污水，水質監察結果週五公布。

極具爭議的稀釋核污水排出福島核電廠對開海域的計劃，東京電力確認已經啟動，首批污水由核電廠泵出，經700倍海水稀釋，注入海邊儲水坑，再經水管於離岸約1公里處流入大海。東電派員檢測海水，預計周五公布化驗結果。

東電在記者會表示，排水前已分析了1,200立方米稀釋核污水的檢測結果，放射性物質和氚濃度為每公升43至63貝可，相當於政府規定上限的40分之1，亦遠低於東電自設的每公升1,500貝可排放標準。

首批7,800噸污水會分17日排放，預計9月中旬完成，今年內會再排水多3次，4批污水合共約3.12萬噸，佔全廠總量2.3%，完成排放預計長達30年。

今次是311地震福島核電廠事故12年後，首次啟動核污水排放工作。東電在東京的辦公室外有民眾示威，過百名福島、宮城及茨城縣的居民，則計劃入稟要求叫停排水。

東電強調，是按照科學依據排水，承諾即時、全面地公開資訊，願意與政府合作保障安全，但若國內業界聲譽仍有受損，公司願意作出賠償。

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