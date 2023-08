【國際新聞】福島核電廠30年排海計劃啟動 東電強調放射物濃度遠低於安全標準

【有線新聞】

日本福島核電廠正式排放核污水到大海,東京電力強調放射物濃度遠低於排放安全標準,預定週四內排放200噸污水,水質監察結果週五公布。

極具爭議的稀釋核污水排出福島核電廠對開海域的計劃,東京電力確認已經啟動,首批污水由核電廠泵出,經700倍海水稀釋,注入海邊儲水坑,再經水管於離岸約1公里處流入大海。東電派員檢測海水,預計周五公布化驗結果。

東電在記者會表示,排水前已分析了1,200立方米稀釋核污水的檢測結果,放射性物質和氚濃度為每公升43至63貝可,相當於政府規定上限的40分之1,亦遠低於東電自設的每公升1,500貝可排放標準。

首批7,800噸污水會分17日排放,預計9月中旬完成,今年內會再排水多3次,4批污水合共約3.12萬噸,佔全廠總量2.3%,完成排放預計長達30年。

今次是311地震福島核電廠事故12年後,首次啟動核污水排放工作。東電在東京的辦公室外有民眾示威,過百名福島、宮城及茨城縣的居民,則計劃入稟要求叫停排水。

東電強調,是按照科學依據排水,承諾即時、全面地公開資訊,願意與政府合作保障安全,但若國內業界聲譽仍有受損,公司願意作出賠償。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。