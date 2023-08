【灣區新聞】舊金山大批市民法院外集會 反對聯邦法院頒令禁止驅趕露宿者（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

聯邦法院裁定早前裁定舊金山市府不能在露宿者找到住宿前清理他們的營地,市府就禁制令提出上訴,在聽證會期間,大批市民在法院外面集會,反對聯邦法院的禁制令,舊金山(三藩市)市長布里德、市參事殷嘉立和麥德誠(Matt Dorsey)都有出席,形容無家可歸者營地是人道危機。

麥德誠說:「從我們所見,很多人喪生,都是因為過量吸食毒品,而當中很多都是無家者,這是個人道危機。」

Harvey Milk同志民主會會長Jeffrey Kwong說:「當你清拆無家者住的地方,又不提供收容之所,並將無家者當為罪犯,這是非常不尋常和殘忍的懲罰,這是違反憲法的。」

支持和反對的市民各持己見,有人表示,市府趕走無家者是不人道,亦有人表示,市內越來越多無家者,一間又一間商舖倒閉,所有人的生活都受到影響。

雙方甚至一度爭辯,向對方大叫口號,大批警員在場維持秩序。

有餐廳老闆稱,很多客人向他表示,餐廳附近環境非常差。

餐廳老闆Abdul Alrammah說:「很多人都說,他們不敢來這裡,他們光顧後在Yelp程式上,留了很多好評價,說這一區很糟,我都沒辦法。」

在聽證會完結後,市府律師邱信福(David Chiu)說,對於原告一方作出妥協,感到又意外又可喜。

邱信福說:「我們一直認為,如果你拒絕入住收容所,或有另外可住的地方,那你不應被定為非自願露宿,遺憾的是在禁制令實施後,我們看到很多無家者拒絕市府向他們提供收容所。」

