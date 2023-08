【全國新聞】共和黨總統參選人首場辯論在威州Milwaukee市舉行

【KTSF 張麗月報導】

2024年總統大選,共和黨內總統參選人第一場辯論會週三晚在威斯康辛州Milwaukee市展開,共有八名參選人參加辯論,但前總統特朗普就缺席。

在沒有特朗普參加的情況下,共和黨八名總統參選人週三晚使出渾身解數,盡顯本色,陳述為何自己是除特朗普之外,最有條件做總統的替代選擇。

打頭陣發言的是佛羅里達州州長德桑提斯,他直指國家正在走下坡,而這種情況並不是無可避免,而是一種選擇,因此必須送拜登回家,以逆轉美國下滑。

他又抨擊國會花費,以萬億元計的開支,導致今天的境況,他也揚言會優先降低汽油售價來解決經濟問題。

在第一輪發問中,主要是針對當前的經濟問題,前副總統彭斯也有發言。

然後輪到印度裔企業家Vivek Ramaswamy,主持人問為何選民要選他,而不是其他較有經驗的參選人,Ramaswamy就設法強調,自己與黨內其他參選人不同,又形容自己是“局外人”。

他說自己不是政客,認為將來要選一個局外人做總統,這樣才令下一代人可以實現美國夢。

他指出,長久以來,共和黨內都是一些專業的政客,因此是時候作出改變,塑造今天美國的願景。

38歲的Ramaswamy又說,需要新一代領袖去解決國家的問題,所以他出來參選。

日前他聲稱可以讓俄羅斯佔領烏克蘭,也可以在2028年之後美國取得晶片絕對優勢後,任由中共接管台灣。

