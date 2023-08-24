【全國新聞】共和黨總統參選人首場辯論在威州Milwaukee市舉行

【KTSF 張麗月報導】

2024年總統大選，共和黨內總統參選人第一場辯論會週三晚在威斯康辛州Milwaukee市展開，共有八名參選人參加辯論，但前總統特朗普就缺席。

在沒有特朗普參加的情況下，共和黨八名總統參選人週三晚使出渾身解數，盡顯本色，陳述為何自己是除特朗普之外，最有條件做總統的替代選擇。

打頭陣發言的是佛羅里達州州長德桑提斯，他直指國家正在走下坡，而這種情況並不是無可避免，而是一種選擇，因此必須送拜登回家，以逆轉美國下滑。

他又抨擊國會花費，以萬億元計的開支，導致今天的境況，他也揚言會優先降低汽油售價來解決經濟問題。

在第一輪發問中，主要是針對當前的經濟問題，前副總統彭斯也有發言。

然後輪到印度裔企業家Vivek Ramaswamy，主持人問為何選民要選他，而不是其他較有經驗的參選人，Ramaswamy就設法強調，自己與黨內其他參選人不同，又形容自己是“局外人”。

他說自己不是政客，認為將來要選一個局外人做總統，這樣才令下一代人可以實現美國夢。

他指出，長久以來，共和黨內都是一些專業的政客，因此是時候作出改變，塑造今天美國的願景。

38歲的Ramaswamy又說，需要新一代領袖去解決國家的問題，所以他出來參選。

日前他聲稱可以讓俄羅斯佔領烏克蘭，也可以在2028年之後美國取得晶片絕對優勢後，任由中共接管台灣。

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