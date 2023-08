【全國新聞】美國新冠病例呈上升趨勢 專家建議高危民眾戴口罩（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

美國目前的COVID病例有上升的趨勢,一些醫學界專家表示,高風險民眾應該考慮重新戴上口罩。

根據CNN的報導,截至8月12日的一個星期,全國每十萬人當中,就有4個新COVID病例需要入院醫治。

聯邦疾控中心(CDC)的指引是,要是每十萬人中有20個入院病例,所有人都應該帶口罩,要是每十萬人中有10到19.9個新入院病例,高危人士就應該戴口罩,所以現在還沒有到這個水平。

全國目前有85個縣,也就是美國所有縣中的3%,住院病例處於中等水平,而這85個縣中,有4分之1在佛州。

COVID病例上升,除了病毒不斷變種之外,國人的群體免疫也在下降中,因為多數人最後一次接種疫苗已經超過半年。

舊金山加大的醫學系主任Robert Wachter醫生指出,舊金山廢水中檢測到的COVID病毒,有在短期內翻倍,這顯示社區正處於病例激增的狀況。

Wachter醫生表示,入院病例也會在短期內激增,所以高危民眾,這包括患有糖尿病、癌症、肝病、腎病、肺病、心臟病、器官移植,或有例如HIV 等影響免疫系統的病症,或是有精神健康問題,這些民眾應該戴口罩。

而要是在工作上或個人生活中有為高危人士提供護理服務的人,也應該在公共場所戴口罩。

專家提醒,最有效的口罩還是N95口罩,而CDC則建議,需要戴口罩的話,應該選擇一個能夠給人保護,戴得服貼又舒適的口罩。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。