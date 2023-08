【灣區新聞】舊金山日落區出現無家可歸者營地 有居民希望市府盡快清拆（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)日落區Sunset Boulevard近日出現了一個隱蔽的無家可歸者營地,有居民表示,聽到營地傳來叫聲,認為無家可歸者的狀況令人擔心,希望市府可以盡快清拆。

本台記者週二去到Sunset Boulevard夾Wawona街,一對年老長者說,知道有營地的存在,但不願透露營地的地點,亦有市民表示,剛剛搬來,不知道營地就在自己家的對面。

事實上,如果不停下來,一直沿著大街駕駛的話,根本很難察覺到營地的存在。

只有走進內街,才可以隱約看到被大樹遮擋的營地,路邊亦有一張棄置的座椅,一個手持兩個垃圾袋,帶著面罩的人士更向我們大叫。

有在這裡住了幾十年的市民認為,營地帶來滋擾,現在出入都要小心點。

亦有人表示,營地內的人精神狀況不穩,希望政府可以清拆營地。

不願上鏡的蔡先生說,在這裡住了很多年,第一次看到無家可歸者的營地就在自己家門前面。

蔡先生說:「但是沒有辦法,現在好像周圍都越來越多這些人,我的鄰居都想將這件事報告給市參事,但我不知道現在結果如何。」

他表示擔心治安,期盼市府有所行動。

蔡先生說:「好像越來越多,又有單車在旁邊,有時我聽到有兩個人在那裡好像在吵架,一男一女,我不知道,唉。」

本台向市參事殷嘉立辦公室查詢,對方表示有多次落區,已經處理了一些無家可歸者的個案,並向他們提供支援。

當局雖然來過Wawona街這個營地,和附近居民了解過情況,但指暫時未收到市民的報告。

他們表示,市民可以聯絡他們的辦公室,之後他們才可以跟進,向露宿者提供房屋或其他資源,電話是(415) 554-7460,熱線亦設有中文服務。

無家可歸者維權組織(Coalition on Homelessness)就無家可歸問題向市府提出訴訟,聯邦法院去年底裁定,市府不能在露宿者找到住宿前,清理他們的營地或趕走他們,有關當局會在週三舉行聽證會,商討是否應該維持該禁制令。

