【灣區新聞】舊金山日落區出現無家可歸者營地 有居民希望市府盡快清拆（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）日落區Sunset Boulevard近日出現了一個隱蔽的無家可歸者營地，有居民表示，聽到營地傳來叫聲，認為無家可歸者的狀況令人擔心，希望市府可以盡快清拆。

本台記者週二去到Sunset Boulevard夾Wawona街，一對年老長者說，知道有營地的存在，但不願透露營地的地點，亦有市民表示，剛剛搬來，不知道營地就在自己家的對面。

事實上，如果不停下來，一直沿著大街駕駛的話，根本很難察覺到營地的存在。

只有走進內街，才可以隱約看到被大樹遮擋的營地，路邊亦有一張棄置的座椅，一個手持兩個垃圾袋，帶著面罩的人士更向我們大叫。

有在這裡住了幾十年的市民認為，營地帶來滋擾，現在出入都要小心點。

亦有人表示，營地內的人精神狀況不穩，希望政府可以清拆營地。

不願上鏡的蔡先生說，在這裡住了很多年，第一次看到無家可歸者的營地就在自己家門前面。

蔡先生說：「但是沒有辦法，現在好像周圍都越來越多這些人，我的鄰居都想將這件事報告給市參事，但我不知道現在結果如何。」

他表示擔心治安，期盼市府有所行動。

蔡先生說：「好像越來越多，又有單車在旁邊，有時我聽到有兩個人在那裡好像在吵架，一男一女，我不知道，唉。」

本台向市參事殷嘉立辦公室查詢，對方表示有多次落區，已經處理了一些無家可歸者的個案，並向他們提供支援。

當局雖然來過Wawona街這個營地，和附近居民了解過情況，但指暫時未收到市民的報告。

他們表示，市民可以聯絡他們的辦公室，之後他們才可以跟進，向露宿者提供房屋或其他資源，電話是(415) 554-7460，熱線亦設有中文服務。

無家可歸者維權組織（Coalition on Homelessness）就無家可歸問題向市府提出訴訟，聯邦法院去年底裁定，市府不能在露宿者找到住宿前，清理他們的營地或趕走他們，有關當局會在週三舉行聽證會，商討是否應該維持該禁制令。

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