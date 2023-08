【國際新聞】俄羅斯指烏克蘭以無人機向莫斯科施襲

【有線新聞】

俄羅斯莫斯科再受襲,俄方指成功擊落烏軍無人機,但有一架失控撞向市中心商廈。美國表示不鼓勵烏克蘭在俄羅斯境內施襲,重申俄軍可隨時撤退以結束戰爭。

網上流傳片段,有無人機飛向莫斯科,市中心之後傳出巨響。有高樓大廈冒出火光,並不斷冒煙。

俄羅斯國防部稱,烏克蘭周三凌晨以無人機襲擊莫斯科,防空系統成功攔截其中兩架,但另一架受干擾失控,撞向市中心金融區。一座正施工的大廈還未起好,批評基輔政權發動恐怖襲擊。

塔斯社報道,莫斯科三個機場稍早時亦因為無人機侵擾,一度暫停所有航班升降。美國國務院回應指,不鼓勵烏克蘭在俄羅斯境內發動襲擊,但強調應由烏方自行決定如何抵抗俄羅斯入侵,指俄方可隨時撤軍,結束戰爭。

烏克蘭軍方同日宣稱在東南部扎波羅熱再收復一條村莊,救出多名被困居民。分析指當地具戰略意義,形容是反攻的重大進展。

烏軍進一步向南推進,可通往仍被俄軍佔領的梅利托波爾,目標是抵達亞速海,切斷俄軍沿岸防線。

