【加州新聞】灣區有聯邦眾議員促外交部增加支援加州處理護照申請（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

由於申請護照的處理時間越來越長,代表Palo Alto區域的聯邦眾議員Anna Eshoo和眾多其他議員,向拜登政府致函,呼籲外交部增加在加州護照處理方面的支援。

Eshoo和代表沙加緬度的Ami Bera,在發給拜登政府的信件中指出,加州因為有全國最多的非美國出生公民,護照處理時間變長,對加州居民的衝擊越大,這是因為很多加州公民依靠國際出遊來維持他們和家人和朋友的關係。

根據報章The Daily Journal的報導,護照處理時間,已經從8個星期增加到13個星期,一些加州居民因為來不及拿到護照,無法參加如葬禮或婚禮的家庭聚會。

根據美國郵政局的網站,護照申請人可以付60元加快處理時間至10個星期以下。

信中指出,加州有將近4千萬居民,卻只有三個護照處理中心,設在舊金山、洛杉磯和聖地亞哥,而美國東北部人口5千萬到5千6百萬,卻設立了六個護照處理中心。

信中也要求外交部在加州增設臨時護照辦公室,並增加三個處理中心的人力,並要求外交部提供加州三個中心,處理處理護照申請的時間。

外交部發言人上個月向CNN表示,護照處理時間要恢復到疫情前的水平,最早必須等到今年年底。

