俄亥俄州一輛滿載學童的校車,與一輛小型貨車相撞後翻覆,其中一名孩子在事故中喪生,另外23人受傷,其中一人傷勢嚴重。

事故發生在星期二早晨,地點是在Lawrenceville的41號公路上,校車上有來自西北地區學校的52名學童和一名司機。

校車和一輛本田汽車相撞後翻轉,兩名學生從校車上甩了出去,其中一人當場不幸去世,有23名學童要送到醫院治理,其中22人的傷勢並不嚴重,而嚴重受傷的一名學童就被送往兒童醫院。

小型貨車的司機和一名乘客亦有受傷,情況穩定。

