【KTSF】

奧克蘭(屋崙)Foothill大道週二早上發生持槍搶劫案。

警方表示,受害人從ATM提款後開車返回舖頭途中,發現有一輛汽車跟蹤,受害人在Foothill大道3200號路段泊車之後,被兩個匪徒持槍搶劫。

電子媒體Citizen的報導指出,匪徒是兩個非洲裔男人,他們搶走5萬元現金,乘坐一輛白色寶馬SUV逃走。

