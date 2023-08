【KTSF 黃恩光報導】

幾個匪徒週二凌晨時分爆竊奧克蘭(屋崙)華埠一間珠寶店,店主損失價值幾萬元的珠寶首飾。

案發現場是10街夾Webster街的金城珠寶店,警方資料顯示,凌晨3點左右,多個賊人撬開珠寶店的鐵閘和大門進去搜掠,偷走財物。

奧克蘭華埠義工團體藍天使巡邏隊表示,店主損失總值6萬元的金器和珠寶,這間珠寶店是第三次被人爆竊。

這是隔壁超市閉路電視拍攝到匪徒撬門的過程,超市負責人早上通知珠寶店,但表示報警後警方遲遲未到。

藍天使巡邏隊週二早上截停警車,要求警方調查,警方下午到珠寶店落案。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。