【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市7月初發生一宗致命車禍,造成3人受傷,其中一人搶救後不治,肇事司機在車禍後不顧而去,警方發出疑犯照片及懸紅一萬元,希望公眾能協助破案。

事發於7月3日晚上7時左右,一輛Dodge Challenger汽車沿45大街北行,在駛至Bancroft大街的十字路口時,司機沒有在停車牌前停下,駛入十字路口後,與一輛在Bancroft大街東行的平治汽車相撞。

車禍後,駕駛Dodge汽車的司機下車跑離現場,而車內的乘客則因為非法藏有槍械被捕。

事發時,平治汽車載有3名乘客,全部在奧克蘭居住,他們因傷被送往醫院救治,其中一名94歲女乘客翌日傷重不治。

警方已懸紅一萬元,希望公眾能提供消息,協助緝拿疑犯,任何知情人士請致電(510) 777-8570聯絡警方。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。