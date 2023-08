【灣區新聞】第二屆香港節9月2日在南灣Milpitas市舉行（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

第二屆香港節將會在9月2日在南灣舉行,主辦機構已經開始佈置場地,帶大家去看看。

老夫子、大番蕃和秦先生,這些漫畫人物都會趁熱鬧來到灣區,參加在9月2日週六的第二屆香港節,如果各位觀眾都想見到他們,方法很簡單,就是在9月2日11點至7點,參加在南灣Milpitas市556 S. Milpitas Blvd舉行的香港節。

香港節的這個嘉年華活動,目的是推廣香港文化,及匯聚加州灣區一帶的港人,藉此活動重拾舊日的香港情懷,同時可體驗香港的流行文化。

香港節創辦人陳倩儀說:「香港節整個活動目的,就是想推廣香港文化,不單止給本身已經認識香港文化的人,其實我們想對社區去宣傳香港這個特有的地方,所以好歡迎整個社區都來參加,不論是說英文,講西班牙文,我們都歡迎。」

香港節創辦人之一方展博指,我們現在看見的這一個巨型維港和彩虹邨打卡站,都是由義工們逐張逐張用人手貼上,方展博笑言這就是香港人的一股傻勁。

陳倩儀說:「今年實體的香港佈置規模會更加大,有起過18呎高的維港海景,亦有3D立體的打卡位,除此之外,我們有起過100呎闊的大型佈置。」

而嘉賓方面,今年陣容更加龐大,有以往的香港小姐冠軍、著名財務專家林修榮、「試當真」視頻兩位主要成員、前電影電視監製編劇蕭若元,以及Milpitas市長和Santa Clara市長等。

而鑑於去年的經驗,香港節決定擴大場地,將食物的攤檔移師至室外舉行,以容納更多人,另外,屆時亦會有大量的活動,例如跳彈床、大型棋類遊戲、書法堂和拋彩虹等,大會就預計活動當日有過千人參加。

如果大家對香港節有與趣的話,可以在週三晚上8點到Hongkongcarnival.com預約免費門票。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。