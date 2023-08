【KTSF】

全美房屋價格半年以來首次回升。

雖然按揭利率超過七厘,但無阻房價回升。

根據全國地產經紀協會的報告,7月全美樓價中位數達406,000元,比去年同期上升1.9%。

分析員指出,市場上待售的房屋不多,所以推高屋價。

全國有100萬個沽盤,較去年同期減少14.6%,也是有紀錄以來,7月待售房屋數目的新低。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。