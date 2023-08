【全國新聞】熱帶風暴希拉莉吹襲南加州帶來暴雨 將威脅俄勒岡和艾奧瓦等州

【KTSF 朱慧琪報導】

四級颶風後轉為熱帶風暴的希拉莉,吹襲南加州帶來暴雨,引發當地多處山泥傾瀉和水浸,鄰近的內華達州拉斯維加斯谷亦受災嚴重,當局暫時未有任何死亡報告,國家氣象局警告,預料希拉莉會為西南部部份地區帶來暴雨和洪水,威脅俄勒岡州和艾奧瓦州等地。

南加州多處地區都有風暴希拉莉吹襲留下的痕跡,在Riverside縣的Cathedral City,是其中一個最嚴重的災區,馬路被大量泥石覆蓋,不少汽車被困,有居民的汽車陷在泥中,要推車讓汽車脫困。

當地的消防指,泥石一度深達5至6英尺,由於街道水浸,救援人員需要出動推土機剷走泥漿。

有居民就說,在這裡住了10年第一次見到。

居民Mark Madge說:「水浸過了行人路,沒了我的草地,碎片無處不在,這是一個令人驚嘆的景象,我從未想過會在這裡看到

在San Bernardino縣山區,泥石流衝毀了道路,房屋被泥士淹浸,有800名居民被困。

風暴更導致洛杉磯White Memorial醫院週一晚深夜停電,醫院要疏散超過200名病人,30名重症病人要轉院。

另外,拉斯維加斯谷的大部份地區都受到了風暴影響,多處也停電。

希拉莉週日登陸南加州,是相隔84年來再有風暴登陸,國家氣象局警告,希拉莉正向北移動,會為西南部部份地區帶來暴雨和洪水,導致六個州發佈了洪水預警和警報。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。