【全國新聞】熱帶風暴希拉莉吹襲南加州帶來暴雨 將威脅俄勒岡和艾奧瓦等州

August 23, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
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【KTSF 朱慧琪報導】

四級颶風後轉為熱帶風暴的希拉莉，吹襲南加州帶來暴雨，引發當地多處山泥傾瀉和水浸，鄰近的內華達州拉斯維加斯谷亦受災嚴重，當局暫時未有任何死亡報告，國家氣象局警告，預料希拉莉會為西南部部份地區帶來暴雨和洪水，威脅俄勒岡州和艾奧瓦州等地。

南加州多處地區都有風暴希拉莉吹襲留下的痕跡，在Riverside縣的Cathedral City，是其中一個最嚴重的災區，馬路被大量泥石覆蓋，不少汽車被困，有居民的汽車陷在泥中，要推車讓汽車脫困。

當地的消防指，泥石一度深達5至6英尺，由於街道水浸，救援人員需要出動推土機剷走泥漿。

有居民就說，在這裡住了10年第一次見到。

居民Mark Madge說：「水浸過了行人路，沒了我的草地，碎片無處不在，這是一個令人驚嘆的景象，我從未想過會在這裡看到

在San Bernardino縣山區，泥石流衝毀了道路，房屋被泥士淹浸，有800名居民被困。

風暴更導致洛杉磯White Memorial醫院週一晚深夜停電，醫院要疏散超過200名病人，30名重症病人要轉院。

另外，拉斯維加斯谷的大部份地區都受到了風暴影響，多處也停電。

希拉莉週日登陸南加州，是相隔84年來再有風暴登陸，國家氣象局警告，希拉莉正向北移動，會為西南部部份地區帶來暴雨和洪水，導致六個州發佈了洪水預警和警報。

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