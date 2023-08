【全國新聞】共和黨總統參選人舉行第一場辯論會 特朗普將缺席

【KTSF 張麗月報導】

2024年總統大選共和黨內總統參選人第一場辯論會,週三在威斯康辛州Milwaukee市拉開序幕,但特朗普決定不參與。

共和黨總統參選人週三舉行的第一場辯論會,是由FOX新聞舉辦,最新民調顯示,在共和黨內,特朗普的支持度遙遙領先黨內其他參選對手,特朗普自信地認為,以他目前聲望領先的絕對優勢,可以跳過這些辯論會。

不過也有分析指出,特朗普之所以不願意參加辯論會,可能是擔心其他參選人針對特朗普面對的起訴而群起攻擊他。

資深共和黨策略師Ron Bonjean表示,特朗普週三不參加,令到今次辯論會等於是參選人爭奪第二位的排名。

參加今次辯論的共有八個人,他們是因為符合共和黨全國代表大會根據民調和籌款能力定出的門檻而獲得出線。

這名策略師指出,特朗普不參加辯論,可以給機會他們暢所欲言,不受特朗普經常打斷話柄的騷擾。

分析指出,今次辯論對佛羅里達州州長德桑提斯是一大考驗,他曾經一度被視為最有機會挑戰特朗普,但他如今的民調正在下跌。

對於其他參選人來說,今次全國電視轉播的辯論會,也給予他們機會去亮相,讓人去認識他們。

策略師又說,由於特朗普缺席參加,其他參選人可能要回答關於“為何特朗普不參加”之類的問題,也是考驗他們的辯駁的才能表現,同時,有多少觀眾觀看這個辯論會,也成為共和黨選戰的指標。

共和黨策略師Ron Bonjean說:「所以究竟有多少觀眾真正收看,將令我們知道有多少人正找尋新鮮事,有多少特朗普基本盤的共和黨選民,厭惡所有這些無聊事,以及希望有個嚴肅參選人去討論問題,我們渴望知道這熱度有多大。」

週三參加辯論會的八個人分別是佛州州長德桑提斯、北達科他州州長Doug Burgum、前新澤西州州長Chris Christie、南卡羅萊納州州長Nikki Haley、前阿肯色州州長Asa Hutchinson、前副總統彭斯、印度裔企業家Vivek Ramaswamy,以及南卡州聯邦參議員Tim Scott。

