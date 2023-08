【KTSF】

南灣聖塔克拉拉縣地檢處表示,一名涉及Los Gatos高中一連串學生濫藥案件的毒販,被控販毒重罪,已經在上週被定罪,將被法院判處12年徒刑。

聖荷西男子Simon Armendariz,被控四項販毒給未成年人士的重罪,以及違禁人員持有彈藥和芬太尼的輕罪,已在上週認罪。

案件源於一名15歲的受害者,在一場匿名反毒會議的廁所內用藥過量,警方於是展開調查,發現該受害人所服用的藥丸,是一種摻有芬太尼,並假冒類鴉片藥Percocet的藥丸。

追溯來源後找到被告Armendariz,還有數名學生涉案,其中一名學生供稱是從學校校園或是附近教堂的停車場,從毒販那裡獲得價值每顆十美元的藥丸。

警方也發現,該校有多位學生攜帶防止用毒過量的納洛酮。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。