【灣區新聞】COVID-19疫情回溫 已接種完整疫苗人士應否再接種疫苗（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著近來COVID-19疫情回溫，有關疫苗的疑問再度受到關注，究竟已經接種完整疫苗的人士，還需不需要再接種疫苗？而聯邦停止補助疫苗之後，疫苗費用又是多少？請專家為您解答。

您還記得自己最後一次接種COVID-19疫苗是甚麼時候嗎？對於很多人來說，可能已經很遙遠了，不過隨著近來疫情回溫，感染人數迅速增加，再度使得疫苗的問題受到關注。

對於已經接種過完整疫苗，也就是對於大多數人來說，是接種完四劑疫苗之後，現在還需要再追加疫苗嗎？

東華醫院營運總監任高子娜說：「現在最流行的已經是另外一種Omicron的變種病毒，叫做XBB1.5，其實很多Merderna和其他的藥廠已經開始做這個新的疫苗，所以就是我們建議，如果你沒有更新後的二價疫苗（bivalent）就馬上打，但是如果你已經打了更新後的二價疫苗的話，就很快會有一個新的配方，所以我們就期待大約在9月應該會有新的疫苗，我們可以再補一針。」

目前新疫苗尚未上市，這也意謂著一般人只有等待，不過聯邦食品及藥物管理（FDA），以及聯邦疾控中心（CDC）允許年滿65歲以上長者可以加打一針。

任高子娜說：「如果我們是講今天CDC建議，就是65歲以上的人士其實可以考慮打第二支二價疫苗，但是兩支二價疫苗間至少要隔四個月。」

由於聯邦COVID-19緊急狀態已經結束，先前疫苗都有聯邦補助，民眾可以免費接種，現在開始打疫苗要花多少錢呢？

任高子娜說：「目前為止所有保險都會是支付COVID疫苗，所以病人或是一般大眾，真的不需要太過擔心費用的問題。」

疫苗屬於預防性醫療服務，不論是聯邦醫療保健Medicare，或是商業醫療保險，都會為會員支付費用，至於沒有保險的人，可以詢問所在的地方政府是否提供免費接種服務。

例如舊金山市就有十多個地點，讓沒有保險的民眾可以接種COVID和流感疫苗等，詳情可以上舊金山衛生局網站查詢。

需要打第二針二價疫苗的長者，也可以到加州My Turn系統登記，獲得免費疫苗接種服務，詳情可以上COVID19.ca.gov查詢。

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