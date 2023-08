【灣區新聞】COVID-19疫情回溫 已接種完整疫苗人士應否再接種疫苗（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著近來COVID-19疫情回溫,有關疫苗的疑問再度受到關注,究竟已經接種完整疫苗的人士,還需不需要再接種疫苗?而聯邦停止補助疫苗之後,疫苗費用又是多少?請專家為您解答。

您還記得自己最後一次接種COVID-19疫苗是甚麼時候嗎?對於很多人來說,可能已經很遙遠了,不過隨著近來疫情回溫,感染人數迅速增加,再度使得疫苗的問題受到關注。

對於已經接種過完整疫苗,也就是對於大多數人來說,是接種完四劑疫苗之後,現在還需要再追加疫苗嗎?

東華醫院營運總監任高子娜說:「現在最流行的已經是另外一種Omicron的變種病毒,叫做XBB1.5,其實很多Merderna和其他的藥廠已經開始做這個新的疫苗,所以就是我們建議,如果你沒有更新後的二價疫苗(bivalent)就馬上打,但是如果你已經打了更新後的二價疫苗的話,就很快會有一個新的配方,所以我們就期待大約在9月應該會有新的疫苗,我們可以再補一針。」

目前新疫苗尚未上市,這也意謂著一般人只有等待,不過聯邦食品及藥物管理(FDA),以及聯邦疾控中心(CDC)允許年滿65歲以上長者可以加打一針。

任高子娜說:「如果我們是講今天CDC建議,就是65歲以上的人士其實可以考慮打第二支二價疫苗,但是兩支二價疫苗間至少要隔四個月。」

由於聯邦COVID-19緊急狀態已經結束,先前疫苗都有聯邦補助,民眾可以免費接種,現在開始打疫苗要花多少錢呢?

任高子娜說:「目前為止所有保險都會是支付COVID疫苗,所以病人或是一般大眾,真的不需要太過擔心費用的問題。」

疫苗屬於預防性醫療服務,不論是聯邦醫療保健Medicare,或是商業醫療保險,都會為會員支付費用,至於沒有保險的人,可以詢問所在的地方政府是否提供免費接種服務。

例如舊金山市就有十多個地點,讓沒有保險的民眾可以接種COVID和流感疫苗等,詳情可以上舊金山衛生局網站查詢。

需要打第二針二價疫苗的長者,也可以到加州My Turn系統登記,獲得免費疫苗接種服務,詳情可以上COVID19.ca.gov查詢。

