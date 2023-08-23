【灣區新聞】COVID近日病例上升 舊金山多間藥房快速測試缺貨（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

COVID個案和住院人數上升，EG.5已經成為主流病毒變異株，舊金山（三藩市）不少藥房都已經買不到快速測試，專家表示，雖然該變異株較具傳染性，但市民不需恐慌。

根據聯邦疾控中心（CDC）8月的數據，全美最近的Covid住院率上升14.3%，而COVID死亡率上升8.3%，舊金山加大亞裔健康研究院表示，雖然EG.5變異株更具傳染力，但全國的專家都預測，這個夏季的確診個案只會有限度增加，不及以往3年般嚴重，提醒特別是高危人士，應該在9月推出新加強針時適時接種，以免冬季疫情反彈。

本台記者週二去到多間藥房，位於Taraval街的Walgreens，貨架上的快速測試一掃而空，店員表示週三會有貨。

在Noriega街的Walgreens都是同樣情況，店員表示，已經訂購補貨，但就沒有收到貨。

同一條街金門藥房亦是沒有貨，店員稱應該這個週末應該會補貨，而價錢視乎供應商而定，大概15至25元左右。

而當去到訪谷藥房時，發現貨架上仍然有9盒的存貨，職員說，最近快速測試的需求很大，兩星期前訂貨仍然有供應，但供應商上星期就開始缺貨，藥房不知可以會再有補貨，這間藥房一個檢測盒賣10元左右。

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