【灣區新聞】COVID近日病例上升 舊金山多間藥房快速測試缺貨（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

COVID個案和住院人數上升,EG.5已經成為主流病毒變異株,舊金山(三藩市)不少藥房都已經買不到快速測試,專家表示,雖然該變異株較具傳染性,但市民不需恐慌。

根據聯邦疾控中心(CDC)8月的數據,全美最近的Covid住院率上升14.3%,而COVID死亡率上升8.3%,舊金山加大亞裔健康研究院表示,雖然EG.5變異株更具傳染力,但全國的專家都預測,這個夏季的確診個案只會有限度增加,不及以往3年般嚴重,提醒特別是高危人士,應該在9月推出新加強針時適時接種,以免冬季疫情反彈。

本台記者週二去到多間藥房,位於Taraval街的Walgreens,貨架上的快速測試一掃而空,店員表示週三會有貨。

在Noriega街的Walgreens都是同樣情況,店員表示,已經訂購補貨,但就沒有收到貨。

同一條街金門藥房亦是沒有貨,店員稱應該這個週末應該會補貨,而價錢視乎供應商而定,大概15至25元左右。

而當去到訪谷藥房時,發現貨架上仍然有9盒的存貨,職員說,最近快速測試的需求很大,兩星期前訂貨仍然有供應,但供應商上星期就開始缺貨,藥房不知可以會再有補貨,這間藥房一個檢測盒賣10元左右。

