被控企圖推翻2020年喬治亞州選舉結果的前總統特朗普星期一透露,他將於本星期四限期之前投案自首。

特朗普計劃在星期四到喬治亞州Fulton縣監獄投案自首,又說他屆時將會被捕。

他的律師團隊星期一與Fulton縣地檢處達成共識,同意將保釋金定為20萬元,和其他保釋條件。

特朗普連同另外18名被告被控多項聯邦重罪,包括敲詐勒索、刑事串謀、提供虛假文件和發表虛假陳述等,案中多名被告也同意喬治亞州地檢處列出的保釋條件。

