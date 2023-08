【加州新聞】南加州暴雨造成廣泛地區水浸和出現泥石流

【KTSF 張麗月報導】

四級颶風希拉莉較早時橫掃太平洋之後,轉弱為熱帶風暴,為南加州帶來暴雨,造成廣泛地區水浸和出現泥石流,甚少下雨的南加州沙漠地帶,一天落下一年的雨量,內華達州更反常經歷歷來第一個熱帶風暴吹襲。

南加州沿海地區好像聖地牙哥雖然避過水災劫數,但熱帶風暴希拉莉較早時登陸墨西哥,隨後也為南加州帶來破紀錄雨量,造成廣泛地區水浸和泥石流,部份路面也斷裂。

有些民居停電,汽車也被水圍困,在拉斯維加斯西北面的Charleston山李峽谷滑雪場地區,就錄得破紀錄8.7吋雨量。

而內華達州更遭遇歷來第一個熱帶風暴吹襲,當局曾向南加州以至北愛達荷州超過2,500萬人發出水浸警示。

熱帶風暴希拉莉現已向北移動,並且在週一早上進一步減弱為一股後熱帶氣旋。

雖然希拉莉進一步遠離,但氣象當局警告說,風暴帶來的雨量,可能會對美國西南部地區造成致命的水浸,當局甚至提醒說,北至愛達荷州也可能出現水浸,山區和內陸的沙漠社區,週一還繼續面對致命的水浸危險。

除了打風之外,南加州Ventura縣更在週日下午2點41分鐘發生5.1級地震,附近地區都感覺到地震。

