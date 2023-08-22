【加州新聞】南加州暴雨造成廣泛地區水浸和出現泥石流

【KTSF 張麗月報導】

四級颶風希拉莉較早時橫掃太平洋之後，轉弱為熱帶風暴，為南加州帶來暴雨，造成廣泛地區水浸和出現泥石流，甚少下雨的南加州沙漠地帶，一天落下一年的雨量，內華達州更反常經歷歷來第一個熱帶風暴吹襲。

南加州沿海地區好像聖地牙哥雖然避過水災劫數，但熱帶風暴希拉莉較早時登陸墨西哥，隨後也為南加州帶來破紀錄雨量，造成廣泛地區水浸和泥石流，部份路面也斷裂。

有些民居停電，汽車也被水圍困，在拉斯維加斯西北面的Charleston山李峽谷滑雪場地區，就錄得破紀錄8.7吋雨量。

而內華達州更遭遇歷來第一個熱帶風暴吹襲，當局曾向南加州以至北愛達荷州超過2,500萬人發出水浸警示。

熱帶風暴希拉莉現已向北移動，並且在週一早上進一步減弱為一股後熱帶氣旋。

雖然希拉莉進一步遠離，但氣象當局警告說，風暴帶來的雨量，可能會對美國西南部地區造成致命的水浸，當局甚至提醒說，北至愛達荷州也可能出現水浸，山區和內陸的沙漠社區，週一還繼續面對致命的水浸危險。

除了打風之外，南加州Ventura縣更在週日下午2點41分鐘發生5.1級地震，附近地區都感覺到地震。

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