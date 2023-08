【全國新聞】南加女商人店外展示同志榮耀彩虹旗 與人發生口角後被殺（視頻）

【KTSF】

南加州一名66歲的女商人.於上週五因為她的商店外展示了代表同志榮耀的彩虹旗,就此與人發生口角後被謀殺。

這是平等的國際象徵,僅僅只是肯定地展示它,卻導致Lauri Carleton的死亡。

66歲的Carleton,是在上週五在她位於南加州的服裝精品店內被人槍殺,此前她因商店入口處展示的彩虹榮耀旗幟而捲進一次口角。

對於Carleton之死,社交媒體上引起了迴響,其中包括好萊塢導演Paul Feig,他執導了電影《單身女子 Bridesmaids 》,和最新的《Ghostbusters 超能敢死隊》,他說為Carleton的丈夫與家人,以及為LGBTQ+社區而感到難過,他說Carleton是他們真正的盟友。

加州州長紐森就發推文道:「這種令人作嘔的仇恨在加州是不能縱容。」

Carleton是九個孩子的母親,雖然自己並不是LGBT性小眾,但在機構「Lake Arrowhead LGBTQ+」的聲明中表示,她倡導社區中的每個人,她將被人們真正地懷念。

Carleton的女兒告訴《紐約時報》,她商店外的旗幟在過去兩年內,曾多次被不同的人移除。

當局表示,兇徒在做案後帶著手槍步行逃走,並在與警察遭遇時被擊斃,調查員了解到,他在槍殺Carleton之前,對插在商店外的彩虹旗幟發表了幾句輕蔑的言論。

根據人權運動組織的說法,這宗槍擊案發生之際,LGBTQ社區面臨持續的暴力威脅,還有2023年前所未有的反LGBTQ+法律浪潮。

Moms Demand Action成員Angela Ferrell-Zabala說:「當仇恨配上槍械,結果是致命的,當我們的選舉領導人宣揚仇恨言論,並推動歧視性政策時,他們就培養了這種暴力的文化。」

與此同時,在這個小小的加州山區小鎮,社區成員正在哀悼美國反LGBT仇恨的最新受害者。

兇案中警方確定槍手是27歲的Ttravis Ikegochi。

