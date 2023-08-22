【全國新聞】南加女商人店外展示同志榮耀彩虹旗 與人發生口角後被殺（視頻）

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南加州一名66歲的女商人．於上週五因為她的商店外展示了代表同志榮耀的彩虹旗，就此與人發生口角後被謀殺。

這是平等的國際象徵，僅僅只是肯定地展示它，卻導致Lauri Carleton的死亡。

66歲的Carleton，是在上週五在她位於南加州的服裝精品店內被人槍殺，此前她因商店入口處展示的彩虹榮耀旗幟而捲進一次口角。

對於Carleton之死，社交媒體上引起了迴響，其中包括好萊塢導演Paul Feig，他執導了電影《單身女子 Bridesmaids 》，和最新的《Ghostbusters 超能敢死隊》，他說為Carleton的丈夫與家人，以及為LGBTQ+社區而感到難過，他說Carleton是他們真正的盟友。

加州州長紐森就發推文道：「這種令人作嘔的仇恨在加州是不能縱容。」

Carleton是九個孩子的母親，雖然自己並不是LGBT性小眾，但在機構「Lake Arrowhead LGBTQ+」的聲明中表示，她倡導社區中的每個人，她將被人們真正地懷念。

Carleton的女兒告訴《紐約時報》，她商店外的旗幟在過去兩年內，曾多次被不同的人移除。

當局表示，兇徒在做案後帶著手槍步行逃走，並在與警察遭遇時被擊斃，調查員了解到，他在槍殺Carleton之前，對插在商店外的彩虹旗幟發表了幾句輕蔑的言論。

根據人權運動組織的說法，這宗槍擊案發生之際，LGBTQ社區面臨持續的暴力威脅，還有2023年前所未有的反LGBTQ+法律浪潮。

Moms Demand Action成員Angela Ferrell-Zabala說：「當仇恨配上槍械，結果是致命的，當我們的選舉領導人宣揚仇恨言論，並推動歧視性政策時，他們就培養了這種暴力的文化。」

與此同時，在這個小小的加州山區小鎮，社區成員正在哀悼美國反LGBT仇恨的最新受害者。

兇案中警方確定槍手是27歲的Ttravis Ikegochi。

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