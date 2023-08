【灣區新聞】東灣水療中心再有顧客感染退伍軍人病（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過,東灣Contra Costa縣有兩個人光顧Richmond市一間水療中心之後感染退伍軍人病(Legionnaires’ Disease)而死亡,縣衛生局週一證實,另外有顧客感染退伍軍人病,而初步化驗結果顯示,該水療中心的水樣本,以及在店內取得的樣本,有高含量的退伍軍人病細菌。

Contra Costa縣衛生局正在調查的Zen Day Spa,位於Richmond市San Pablo Ave 12230號,衛生局週一指出,化驗結果顯示,店內的水樣本,以及拭抹樣本,含有大量退伍軍人病細菌,可能導致之前有顧客染病,本月初當局開始調查這間水療中心,因為有兩個顧客感染退伍軍人病而入院,後來不治。

衛生局週一指出,另外有兩個顧客證實感染退伍軍人病,還有兩個顧客生病,當局懷疑他們也感染了退伍軍人症。

這種病不會人傳人,病菌在淡水中生存,如果水池和浴池的水沒有經過處理,細菌就會增長,當人吸入含菌的水點和霧氣時,就有機會生病。

退伍軍人病主要病徵包括發燒、咳嗽、呼吸困難、疲倦、頭痛、肌肉疼痛,有部分病人有可能腹痛和腹瀉,病情嚴重時,可出現神經系統病徵和呼吸衰竭,並有可能引致死亡。

Zen Day Spa本月5號自願關閉,衛生局表示,這家店從來都沒有拿到經營水療中心或游泳池的許可證。

當局週一宣布這間店是公共滋擾,商戶必須僱用專業清潔公司,清潔店內受污染的空間,並且30日內移除熱水浴池,確保杜絕退伍軍人症細菌。

這間店在縣衛生局再次檢查前,都不得重開。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。