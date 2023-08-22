【灣區新聞】東灣水療中心再有顧客感染退伍軍人病（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過，東灣Contra Costa縣有兩個人光顧Richmond市一間水療中心之後感染退伍軍人病（Legionnaires’ Disease）而死亡，縣衛生局週一證實，另外有顧客感染退伍軍人病，而初步化驗結果顯示，該水療中心的水樣本，以及在店內取得的樣本，有高含量的退伍軍人病細菌。

Contra Costa縣衛生局正在調查的Zen Day Spa，位於Richmond市San Pablo Ave 12230號，衛生局週一指出，化驗結果顯示，店內的水樣本，以及拭抹樣本，含有大量退伍軍人病細菌，可能導致之前有顧客染病，本月初當局開始調查這間水療中心，因為有兩個顧客感染退伍軍人病而入院，後來不治。

衛生局週一指出，另外有兩個顧客證實感染退伍軍人病，還有兩個顧客生病，當局懷疑他們也感染了退伍軍人症。

這種病不會人傳人，病菌在淡水中生存，如果水池和浴池的水沒有經過處理，細菌就會增長，當人吸入含菌的水點和霧氣時，就有機會生病。

退伍軍人病主要病徵包括發燒、咳嗽、呼吸困難、疲倦、頭痛、肌肉疼痛，有部分病人有可能腹痛和腹瀉，病情嚴重時，可出現神經系統病徵和呼吸衰竭，並有可能引致死亡。

Zen Day Spa本月5號自願關閉，衛生局表示，這家店從來都沒有拿到經營水療中心或游泳池的許可證。

當局週一宣布這間店是公共滋擾，商戶必須僱用專業清潔公司，清潔店內受污染的空間，並且30日內移除熱水浴池，確保杜絕退伍軍人症細菌。

這間店在縣衛生局再次檢查前，都不得重開。

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