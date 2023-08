【灣區新聞】舊金山首間IKEA即將開業 帶大家先睹為快（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)第一間IKEA宜家傢俬公司即將開幕,本台記者週一先睹為快,看看這間IKEA與其他分店有什麼不同。

位於Market街夾5街的舊金山IKEA就在Muni和捷運站附近,交通方便,但不設免費停車場。

舊金山IKEA市場推廣經理Arda Akalin說:「這是城市商店模式在市中心這裡,坐落在Market街,我們很鼓勵顧客乘坐公共交通工具。」

這是IKEA在灣區第一間為都市人而設的分店,顧客在這裡選購輕便小型的家庭用品,而購買大型家具,可以使用付費的送貨服務。

這間舖頭有52,000平方尺零售空間,較其他IKEA細小,分為三層,每層設有自動付費櫃檯。

舊金山近期治安令人關注,不少大型商店採取各式各樣的防盜措施,有連鎖店索性遷出舊金山決定在Market街開店的IKEA,如何提防小偷呢?

Akalin說:「我們有風險管理團隊,我們僱用第三方保安公司,開幕那天會見到他們會守著入口、出口、付費區,還有洗手間附近,控制一下店內的人流。」

據悉顧客要入密碼才能進入洗手間。

舊金山IKEA分店上星期六開放給公司的顧客會員參觀購物,這個星期三正式開幕。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。