【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)警方表示,經調查後發現,早前一宗襲擊長者的案件並沒可疑,因此該案被視為意外死亡事故。

案發於7月3號星期一,舊金山警方接到一宗襲擊案的報告後,前往3街夾Egbert大道地區,當警員到達現場時,他們在行人道上發現了一名63歲的受傷女子,警方為她提供醫療緩助,並召集醫務人員到場,隨後傷者送往醫院,在7月5號受害人因傷重不治身亡。

舊金山警方的探員調查案件後,並沒發現可疑之處,因此判斷這宗案件是意外死亡事件,除非有新的證據,否則此案被視為了結的案件。

有任何信息的人,可以撥打SFPD舉報熱線,電話:(415) 575-4444。

